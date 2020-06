Clint Eastwood: il video con la sua reazione alla torta per i 90 anni diventa virale

Clint Eastwood ha compiuto 90 anni e il video che mostra la sua reazione alla torta di compleanno è diventato virale, sembrando una scena tratta da uno dei film della star di Hollywood.

A regalare questo piccolo momento personale è stata la figlia Alison su Instagram.

L'attore Clint Eastwood ha festeggiato il suo compleanno in famiglia, come dimostra il filmato in cui si vede un tavolo pieno di biglietti, regali come foto incorniciate, e piatti vuoti dopo aver mangiato insieme. Alison Eastwood, la terza dei sette figli dell'attore e regista, che indossa la mascherina protettiva e i guanti per evitare ogni possibile rischio per la salute del padre, viene mostrata mentre porta la torta di compleanno accompagnata dal coro dei presenti che cantano Tanti auguri.

La reazione di Clint è in linea con i personaggi che ha interpretato sul grande schermo: "Knock it off (Smettetela)". I membri della sua famiglia scoppiano quindi a ridere.

Suo figlio Scott aveva rivelato pochi giorni fa: "Non ama i compleanni. La sua reazione è 'Non voglio festeggiare'". Il giovane attore aveva però confermato che avevano organizzato un pranzo, aggiungendo: "Faremo apparire di nascosto una torta, sicuramente. Probabilmente non gli piacerà, ma ne porteremo una". A quanto pare, giudicando dal video pubblicato online, Scott aveva ragione.