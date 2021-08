Clickbait: il trailer della nuova serie Netflix

Il 25 agosto debutterà su Netflix la serie Clickbait, con star Adrian Grenier, e il trailer permette di scoprire molte anticipazioni riguardante la storia e i personaggi.

Nel video si assiste infatti a quanto accade dopo che online appare il video di un apparentemente rispettato padre di famiglia in cui si annuncia che, se si arriverà a quota 5 milioni di visualizzazioni, verrà ucciso. La moglie, la famiglia e gli amici chiedono disperatamente che vengano immediatamente fatte delle indagini per scoprire dove si trova e liberarlo, ma la situazione potrebbe essere più complicata rispetto al previsto.

Tra i protagonisti di Clickbait ci sarà l'attore Adrian Grenier, l'ex star di Entourage.

Gli otto episodi prodotti affronteranno il tema di come i nostri impulsi più pericolosi e incontrollati siano alimentati dai meccanismi perversi dei social media. Grenier interpreta un padre, marito e fratello perfettamente normale che scompare improvvisamente un giorno e poi si presenta in un video su Internet che dà il via a una disperata corsa contro il tempo.

Zoe Kazan e Betty Gabriel interpretano, rispettivamente, la sorella e la moglie del giovane uomo e sono impegnate a capire cosa stia realmente succedendo e se le accuse nel video siano vere. Clickbait è una serie limitata di otto episodi creata da Tony Ayres, regista e produttore di The Slap, e Christian White. Alla regia troviamo Brad Anderson.