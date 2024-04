Cleopatra: il film con Angelina Jolie doveva essere un 'thriller politico' e mostrare le storie d'amore

Lo sceneggiatore Brian Helgeland ha condiviso qualche dettaglio sul film su Cleopatra che avrebbe dovuto interpretare Angelina Jolie.

Il progetto biografico aveva David Fincher coinvolto alla regia e lo studio che ne stava sostenendo lo sviluppo era Sony Pictures.

I dettagli della trama

In un'intervista rilasciata a Inverse, Helgeland ha ricordato che era stato il primo autore coinvolto nel film Cleopatra mentre era in fase di sviluppo con il coinvolgimento di Angelina Jolie come protagonista. Brian ha spiegato: "Aveva degli elementi di un thriller politico con omicidi e sesso, ma dava spazio anche alle sue storie d'amore con Cesare e Marco Antonio. Molti degli eventi reali mi hanno sorpreso mentre lo stavo scrivendo".

Lo sceneggiatore ha ad esempio sottolineato che Cleopatra era a Roma quando Cesare è stato assassinato ed era stato ucciso proprio perché stava per andarsene con lei dalla città: "Quell'elemento è storicamente vero ed era nello script". Helgeland ha inoltre aggiunto che Cleopatra ha scritto il discorso di Marco Antonio in cui si dichiara "amici, romani, compatrioti" perché lui non sapeva cosa dire. Lo sceneggiatore ha sottolineato: "Ma è lei a suggerirgli le parole ed è in un certo senso il suo modo di dire 'fanculo' a questi uomini perché lei è abbastanza intelligente e lui no".

Brian ha inoltre spiegato che non è coinvolto con l'attuale versione del film Cleopatra che sta venendo scritta da Krysty Wilson-Cairns e dovrebbe essere diretta da Denis Villeneuve: "Non ho idea se quella sceneggiatura stia venendo usata, ma sarei molto felice se lo fosse".

Angelina Jolie, nel lontano 2011, aveva spiegato che il film avrebbe offerto un ritratto accurato dell'iconica figura storica, sostenendo che Cleopatra sia stata incompresa e spesso non si ricordi che era una donna in grado di parlare cinque lingue, essere una leader e una madre molto forte.