Finestkind: Jenna Ortega e una famiglia criminale nel trailer del film di Brian Helgeland

Paramount+ ha diffuso in streaming il trailer di Finestkind, crime family drama diretto da Brian Helgeland, che vede protagonista la star di Mercoledì Jenna Ortega.

Nel cast stellare ci sono anche Ben Foster, Toby Wallace e Tommy Lee Jones che interpretano una famiglia di pescatori di successo che stringe un accordo con la mafia di Boston.

Finestkind, la sinossi ufficiale

La sinossi ufficiale recita: scritto e diretto da Helgeland, Finestkind racconta la storia di due fratelli, interpretati da Foster e Wallace, cresciuti in mondi diversi, che si ritrovano da adulti nel corso di un'estate fatale. Sullo sfondo della pesca commerciale, la storia assume una dimensione primordiale quando le circostanze disperate costringono i due fratelli a scendere a patti con una violenta banda criminale di Boston. Lungo il percorso, una giovane donna (Ortega) si trova pericolosamente nel mezzo. Dovranno essere fatti dei sacrifici e i legami tra fratelli, amici, amanti e un padre (Jones) e suo figlio saranno messi a dura prova.

Jenna Ortega incanta la Parigi Fashion Week con il suo look sexy (FOTO)

Diretto dal regista Premio Oscar per L.A. Confidential, il film è prodotto dal creatore di Yellowstone Taylor Sheridan, David C. Glasser, Gary Foster, Russ Krasnoff e MTV Entertainment Studios. Le riprese erano inizialmente previste per il 2018 con Zendaya, Jake Gyllenhaal e Ansel Elgort nel cast.

Finestkind debutterà su Paramount+ il 15 dicembre prossimo.