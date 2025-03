Claymore: il manga diventa una serie tv live-action prodotta da Masi Oka, star di Heroes

L'attore Masi Oka si occuperà, in veste di produttore, dell'adattamento live-action del manga Claymore, progetto realizzato in collaborazione con CBS Studios.

Masi Oka, conosciuto dai fan delle serie tv grazie a Heroes e Hawaii Five-O, sarà coinvolto nella produzione di un adattamento per il piccolo schermo di Claymore, il manga scritto e illustrato da Norihiro Yagi.

Il progetto sarà realizzato in collaborazione con CBS Studios e la casa editrice giapponese Shueisha.

I primi dettagli sull'adattamento

Attualmente la serie tv tratta da Claymore non ha ancora uno sceneggiatore coinvolto, mentre il team della produzione comprende, oltre a Masi Oka, anche Ben Silverman, Howard T. Owens e Rodney Ferrell.

Tra le pagine dell'opera originale la storia si svolge in un mondo oscuro e medievale in cui gli esseri umani sono attaccati, fin dall'antichità, da dei predatori in grado di cambiare forma che sono chiamati Yoma. La sopravvivenza dell'umanità dipende quindi da delle guerriere conosciute con il nome di Claymore.

La serie live-action manterrà, secondo quanto dichiarato dai produttori, l'azione e i complessi dilemmi morali del manga originale e della serie animata, disponibile in alcune nazioni su Crunchyroll.

Oka è un grande appassionato di manga e ha già collaborato come produttore nella realizzazione della serie Death Note destinata a Netflix. Questa sua passione è un elemento che aveva in comune con il personaggio che ha interpretato nella serie Heroes, Hiro Nakamura, caratterizzato inoltre dalla capacità di fermare il tempo e teletrasportarsi.

L'attore aveva ripreso la parte anche in occasione di Heroes Reborn, serie arrivata in tv nel 2015 senza tuttavia ottenere un successo alla pari con quello dello show originale.

La casa di produzione Propagate Content, in precedenza, ha stretto un accordo con CBS Studios che comprenderà anche il lavoro su Claymore.