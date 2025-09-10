Clayface, ci sarà anche Joker? Nuove foto dal set anticipano l’arrivo del più celebre villain di Batman

Le riprese di Clayface, il nuovo film del DC Universe in arrivo già l'anno prossimo al cinema, stanno proseguendo in questo momento e alcune nuove foto trapelate dal set potrebbero aver spoilerato l'arrivo del più celebre criminale di Gotham City: Joker!

I DC Studios non hanno ancora trovato il loro Cavaliere Oscuro e, sebbene The Batman Part II stia procedendo con le riprese programmate per l'anno prossimo, quella di Matt Reeves è una storia Elseworlds separata da The Brave and the Bold, che invece dovrebbe introdurre il Batman del DCU di James Gunn.

Creature Commandos ha accennato alla presenza di Batman a Gotham City, ma Clayface sarà la prima occasione per esplorare più a fondo la città natale di Bruce Wayne. Il Cavaliere Oscuro farà un'apparizione a sorpresa? Non è impossibile, ma James Gunn dovrà sbrigarsi ad assegnare il ruolo in questo caso.

Joker è attivo a Gotham City già da parecchio tempo?

Tuttavia, dato che The Brave and the Bold ruoterà attorno all'addestramento da parte di Batman del figlio di 10 anni appena ritrovato, Damian, come Robin, è chiaro che l'eroe protegge Gotham già da tempo. Ciò significa probabilmente che molti dei suoi nemici esistono già, compreso Joker.

In una nuova foto dal set di Clayface a Liverpool, in Inghilterra, possiamo notare un poster che recita: "La corruzione è il NEMICO del popolo". Il manifesto aggiunge anche che le persone dovrebbero "marciare contro il GCPD", la polizia di Gotham, e termina con le inequivocabili parole "UNISCITI AL JOKER".

È difficile interpretare correttamente queste informazioni, ma se il Joker del DCU è un agente del caos, forse molti residenti di Gotham City sono d'accordo con la sua visione e usano il nome del cattivo come grido di battaglia per combattere contro la corruzione diffusa. Nel corso degli anni abbiamo visto molte iterazioni del Principe Clown del Crimine sullo schermo, incluso nel film The Batman del 2022. Se questo poster è più di un semplice elemento di scenografia che non potremo mai distinguere sullo schermo, l'implicazione sembra essere che avremo una nuova audace interpretazione del Joker nel DCU...

Clayface in un'immagine

Clayface sarà un horror puro, parola di James Gunn

"È una cosa completamente diversa", aveva detto il regista e produttore mentre promuoveva Superman a luglio. "Sebbene sia ambientato nello stesso universo, è un film horror a tutti gli effetti. È una delle cose che vogliamo fare; non esiste uno stile aziendale".

"Non è che tutti i film saranno come Superman. Gli artisti, i registi e gli sceneggiatori, ognuno porterà il proprio tocco personale", ha continuato il regista e co-CEO dei DC Studios. "Questo è ciò che vogliamo portare nei film perché non vogliamo che la gente si annoi". Il cast di Clayface sarà guidato dal nuovo arrivato Tom Rhys Harries, con Eddie Marsan, Max Minghella e Naomi Ackie che si uniranno a lui in ruoli non ancora rivelati. L'uscita del film nelle sale è attualmente prevista per l'11 settembre 2026.