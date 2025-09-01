Clayface: ecco Tom Rhys Harries irriconoscibile nelle prime foto dal set del film DCU

Tom Rhys Harries è stato fotografato sul set del nuovo film che farà parte del DC Universe di James Gunn e dove possiamo vedere un cenno alla sua trasformazione in villain

Sono appena trapelate altre foto dal set di Clayface, che ci offrono un primo sguardo a Tom Rhys Harries nei panni del protagonista del film, Matt Hagen. Come sospettato, era lui quello trasportato in ospedale in barella nelle precedenti immagini, probabilmente dopo l'aggressione che lo sfigurerà.

Le conseguenze sono rivelate in questi nuovi scatti, poiché la foto mostra il suo volto coperto di sangue e chiaramente sfigurato. È dopo questo pestaggio (che secondo quanto riferito segue uno scontro con alcuni mafiosi di Gotham City) che Hagen cerca la formula che lo trasformerà nel mostruoso Clayface.

James Gunn ha spiegato che l'idea di fare un film su Clayface non era stata programmata, ma che si è convinto una volta sentito il progetto di Mike Flanagan: "Ad essere sincero, non pensavo che sarebbe successo, ma lui è arrivato e mi ha proposto l'idea e ho pensato fosse fantastico. È un body horror che si svolge nel DC Universe. Poi ha scritto la sceneggiatura, che era fantastica. Noi non avevamo in programma di fare Clayface".

Cosa succede a Matt Hagen nei fumetti DC?

Nel materiale originale a fumetti, Hagen era il secondo Clayface, un avventuriero che si trasformò in un mostro dopo essere entrato in contatto con una pozza radioattiva di protoplasma.

Questo aspetto è stato modificato nella serie animata Batman: The Animated Series, dove Hagen è stato ritratto come un attore che utilizzava una crema antietà per sembrare più giovane. Dopo essersi messo contro il suo creatore, Roland Daggett, Hagen è stato immerso in una vasca piena di quella sostanza ed è diventato il "classico" Clayface che tutti conosciamo dai fumetti.

Abbiamo saputo che Eddie Marsan, star di Ray Donovan (già avvistato sul set in questi giorni), interpreterà il suo manager, il che significa che i DC Studios stanno traendo ispirazione dall'interpretazione ritratta nella serie animata anni '90 del cattivo di Batman. Clayface ha una data d'uscita fissata all'11 settembre 2026.