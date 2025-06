Clayface: audizioni in corso, quattro attori si contendono il ruolo da protagonista

Secondo nuove voci sarebbero quattro gli attori in shortlist che i DC Studios stanno testando per trovare il protagonista del cinecomic diretto da James Watkins.

Nuovi aggiornamenti sullo sviluppo di Clayface, cinecomic tratto dal popolare fumetto DC ambientato a Gotham City. Secondo quanto rivelato dall'insider MTTSH, quattro attori sarebbero in lizza per interpretare il ruolo principale (presumibilmente Basil Karlo) nel film che sarà diretto da James Watkins per i DC Studios.

I nomi in shortlist sarebbero quelli di George MacKay, Tom Blythe, Jack O'Connell e Leo Woodall. A quanto pare sarà uno di loro a interpretare la pellicola in cantiere per conto dei DC Studios di James Gunn e Peter Safran.

"Fonti affermano che il film avrà un budget di 40 milioni di dollari e sarà un racconto horror hollywoodiano incentrato su un attore di film di serie B che si inietta una sostanza per mantenersi al passo con i tempi solo per scoprire di poter rimodellare il proprio volto e il proprio aspetto, trasformandosi in un pezzo di argilla semovente" si legge nelle rivelazioni dell'insider.

James Gunn produrrà Clayface insieme a Peter Safran e al regista di The Batman Matt Reeves, con Lynn Harris e Chantal Nong in veste di produttori esecutivi. A firmare la sceneggiatura è l'attivissimo Mike Flanagan, impossibilitato a dirigere il film a causa dei suoi numerosi progetti, tra cui il reboot seriale di Carrie _ Lo sguardo di Satana e un nuovo film su L'Esorcista. La data di uscita ufficiale del film su Clayface è l'11 settembre 2026.

Che cosa sappiamo su Clayface

Introdotto in Detective Comics #40 nel giugno 1940, il personaggio di Clayface inizialmente era un attore di successo che, dopo essere passato al crimine, aveva assunto l'identità di un personaggio che aveva interpretato in un film horror. Il suo corpo, apparentemente fatto di argilla*, gli consente di mutare forma. Nel corso degli anni, Clayface è apparso in numerosi film, serie TV e videogiochi.

Peter Safran ha condiviso i primi dettagli sulla sceneggiatura di Mike Flanagan anticipando che Clayface sarà un film horror a tutto tondo sulla falsariga di La mosca di David Cronenberg, ma trarrà anche ispirazione dal recente body horror di Coralie Fargeat, The Substance.

"Clayface è una storia horror hollywoodiana, secondo le nostre fonti che utilizza l'incarnazione più popolare del cattivo: un attore di film di serie B che si inietta una sostanza per restare in auge solo per scoprire di poter rimodellare il proprio volto e la propria figura, trasformandosi in un pezzo di argilla ambulante".

Clayface verrà girato in diverse location tra cui Vancouver, Toronto, New Jersey e Atlanta.