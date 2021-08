Claudio Bisio e Vittoria Puccini, al via le riprese di Vicini di casa

Sono ufficialmente iniziate le riprese di Vicini di casa, il nuovo film, ambientato a Roma, di Paolo Costella, autore della sceneggiatura assieme a Giacomo Ciarrapico, che vede nei panni dei protagonisti gli interpreti Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni.

Giulio e Federica (Bisio e la Puccini) stanno insieme da molti anni ma il loro matrimonio non funziona più come una volta. A malapena si parlano e solo per punzecchiarsi, i conflitti quotidiani sono diventati la norma. Una sera Federica decide di invitare i nuovi vicini del piano di sopra, Laura e Salvatore (Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni), una coppia affiatata, vitale, vivace e spesso rumorosa. I due faranno loro una proposta provocatoria che cambierà la sorte della serata con conseguenze sorprendenti.

Il direttore della fotografia Fabrizio Lucci, il montatore Mirco Garrone, la scenografa Ivana Gargiulo e la costumista Nicoletta Ercole, invece, sono alcuni dei nomi relativi al cast tecnico della pellicola.

Il film, che in realtà è un adattamento italiano della pellicola spagnola Sentimental, è prodotto dalla Lotus Production, una società di Leone Film Group e Baires Produzioni in associazione con Medusa Film, mentre il produttore creativo è Maurizio Tedesco. Vicini di casa, prodotto da Marco Belardi, sarà distribuito da Medusa Film nel 2022.