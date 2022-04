Claudio Bisio, la frase d’amore su sua moglie fa discutere: ecco perché

Claudio Bisio, intervistato insieme alla moglie dal Corriere della Sera, ha pronunciato delle splendide parole d'amore nei confronti della sua compagna di vita che hanno fatto discutere alcune persone: in primis Selvaggia Lucarelli che ha scelto le sue pagine social per dire la sua a proposito dei commenti del celebre comico italiano.

Durante l'intervista, Bisio ha dichiarato: "Non succederà mai che Sandra Bonzi mi lascerà, ne sono certo, ma se per assurdo dovesse farlo io qui dico una cosa che vorrei che tutti sapessero... Non sopravvivrei. Mi sentirei completamente perduto. Lei possiede certi comandi che mi tengono vivo".

Nei suoi post social, la Lucarelli ha scritto: "Bisio è senz'altro animato da buone intenzioni, ma questa dichiarazione, per chi come me conosce bene il tema, contiene una serie di problemi. Soprattutto perché non è un biglietto su un mazzo di fiori ma una frase rilanciata ovunque. Dire che non sopravviveremmo alla fine di un amore è un meraviglioso artifizio retorico, un'iperbole, ma è falso. Alla fine di un amore-per fortuna- si sopravvive. La narrazione per cui la nostra stessa esistenza/sopravvivenza dipenderebbe dall'altro è (forse) buona al massimo per slanci poetici e Baci Perugina, ma non per dichiarazioni pubbliche."

"L'idea che senza l'altro si sia morti, che l'altro governi la nostra vita e che se ne sia dipendenti non è romantica. E' alla base di quei pericolosi retaggi culturali per cui, nella migliore delle ipotesi, si rimane impantanati in relazioni velenose e svilenti perché "senza l'altro non sono nessuno" e nella peggiore "ti uccido perché non puoi esistere senza di me, io devo essere il tuo tutto". Caro Bisio, tua moglie è senz'altro una donna stupenda, ma siamo sicuri che te la caveresti anche senza di lei. Perdendo molto, forse, ma rimanendo intero. Perché tua moglie è fuori da te, non te", ha concluso Selvaggia.