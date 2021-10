Claudio Baglioni e l'incidente del 1990: ecco cosa successe

Claudio Baglioni, il 3 novembre del 1990, rimase vittima di un grave incidente d'auto a Roma schiantandosi con la sua Porsche contro un muro dopo aver perso il controllo dell'auto a causa della pioggia e dei fari abbaglianti di un'altra autovettura.

L'impatto provocò dei gravi danni a Baglioni e mise a rischio la sua carriera: il cantante riportò delle ferite al viso, alle mani, alle labbra ed un taglio molto profondo sulla lingua. La ferita attraversava quasi del tutto la lingua e a causa di questo incidente Claudio rischiò di non poter più cantare e perfino di perdere totalmente l'uso della parola.

Per sua fortuna, nei giorni successivi il profondo taglio alla lingua fu ridotto grazie ad un intervento col laser, così come le ferite al viso furono "addolcite" grazie all'utilizzo di nuove tecniche di chirurgia plastica che modificarono parzialmente qualche tratto della sua fisionomia.

Il cantante, molti anni dopo l'incidente, smentì delle voci relative al suo aspetto fisico: "Vorrei rassicurarvi a proposito del 'Taglia e cuci' di non aver subito nessun intervento, se non alla lingua, spaccata in due in un incidente stradale del '90. Fossi solista dei Kiss potrei mostrarvela (la lingua), ma vi risparmio l'ostensione e, più che un bacio (kiss), vi mando un abbraccio."

Un articolo del 4 novembre di Repubblica recita: "Il cantautore Claudio Baglioni è rimasto ferito nella notte tra venerdì e sabato in un incidente stradale avvenuto a Roma, in via della Camilluccia e provocato dalla forte pioggia. I primi soccorsi sono stati portati da alcuni carabinieri in servizio di sorveglianza ad una vicina ambasciata che hanno sentito il rumore dello schianto. Baglioni è stato trasportato in una clinica privata dove gli sono state prestate le prime cure. Ha riportato ferite lacero contuse alle mani, al viso, alle labbra e alla lingua e gli sono stati applicati numerosi punti di sutura. Le uniche preoccupazioni che si nutrono per il suo stato di salute riguardano le lesioni riportate alla lingua che potrebbero danneggiare, se risultassero gravi, la sua attività artistica di cantante."