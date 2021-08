Claudia Gerini e Simon Clementi si sono lasciati? Un'estate da single per l'attrice

Claudia Gerini e Simon Clementi si sono lasciati: l'attrice è tornata single, come rivela il settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato una foto dell'imprenditore in vacanza a Formentera con la nuova compagna. I due sono stati pizzicati mentre si baciano appassionatamente.

La storia d'amore tra Claudia Gerini e Simon Clementi durava da circa due anni, l'attrice era convinta di aver trovato nell'imprenditore l'uomo giusto dopo la rottura con Andrea Preti. Lo scorso anno, al settimanale Diva e Donna, Claudia aveva dichiarato: "L'importante è provare sempre a essere felici... Io sto vivendo un momento così ", dicendo che Simon l'aveva colpita per la sua dolcezza.

Oggi, purtroppo, la loro storia è giunta al capolinea, l'ipotesi è stata ventilata dal settimanale Diva e Donna che, per confermare la sua tesi, ha pubblicato delle foto che lasciano pochi dubbi. Simon Clementi, imprenditore romano, è stato fotografato a Formentera con un'altra donna. La misteriosa accompagnatrice dell'uomo è una mora e si chiamerebbe Fabrizia. Questa relazione potrebbe essere alla base della rottura tra l'imprenditore 50enne e l'interprete dell'indimenticabile Jessica di Viaggi di nozze.

Claudia Gerini in passato è stata legata al dirigente finanziario Alessandro Enginoli, con cui è stata sposata dal 2002 al 2004, relazione dalla quale è nata una figlia, Rosa. L'attrice ha una seconda figlia, Linda, avuta con Federico Zampaglione, il frontman dei Tiromancino, i due sono stati legati dal 2005 al 2016. Nel 2018 ha avuto una relazione, durata circa un anno, con il giovane modello Andrea Preti, ma la storia è finita perché l'attrice ha pensato che per loro non poteva esserci un futuro. "La nostra storia non è finita di punto in bianco: io avevo lasciato molti avvertimenti. Per proseguire un rapporto bisogna essere in due e io non me la sono sentita. Ma sono stata onesta con Andrea, gliel'ho detto in faccia", aveva dichiarato all'epoca Claudia Gerini al settimanale Grazia. Chissà se la stessa onesta l'ha avuta Simon Clementi nei suoi confronti.