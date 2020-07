Clark Gregg e Jennifer Grey annunciano il divorzio dopo 19 anni di matrimonio

Clark Gregg e Jennifer Grey, dopo diciannove anni di matrimonio, hanno annunciato via social di aver deciso di divorziare.

La star di Dirty Dancing e il protagonista di Agents of S.H.I.E.L.D. hanno condiviso online un post in cui parlano della situazione e assicurano di essere ancora legati da um profondo affetto.

La coppia, che si era sposata nel mese di luglio 2001 dopo un anno insieme, ha scritto online: "Dopo 19 anni insieme, ci siamo separati a gennaio sapendo che saremmo sempre stati una famiglia che si ama, si rispetta e si prende cura gli uni degli altri".

Il post pubblicato da Jennifer Grey e Clark Gregg prosegue sottolineando: "Abbiamo recentemente preso la difficile decisione di divorziare, ma rimaniamo vicini e siamo profondamente grati per la vita che abbiamo condiviso e per la meravigliosa figlia che abbiamo cresciuto".

Il post contiene poi una precisione: "Stiamo totalmente piangendo mentre pubblichiamo questo messaggio".

Clark e Jennifer hanno una figlia di 18 anni, Stella Gregg, e un mese fa l'attrice aveva scritto un messaggio a Clark in occasione della festa del papà sottolineando che è "un genitore e un partner amorevole e devoto".