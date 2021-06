Clarence Williams III, morto l'attore de La Leggenda del Pianista sull'Oceano

È morto all'età di 81 anni l'attore Clarence Williams III, celebre per i suoi ruoli in La Leggenda del Pianista sull'Oceano, Purple Rain e Star Trek.

Un altro grande attore è venuto a mancare negli scorsi giorni. Clarence Williams III è morto venerdì 4 giugno, all'età di 81 anni. L'artista dall'invidiabile carriera era noto per le sue interpretazioni in ogni genere di pellicola, da Purple Rain a Trappola Criminale, da La Leggenda del Pianista sull'Oceano a La Figlia del Generale, per non parlare delle sue apparizioni televisive e teatrali.

Per molti, infatti, Williams era Lincoln Hayes, il poliziotto sotto copertura di Mod Squad, i Ragazzi di Greer, serie tv composta da 5 stagioni e 123 episodi che andò in onda su ABC tra il 1968 e 1973, ma lo ricordiamo anche in svariati altri show, come Twin Peaks e La Libreria del Mistero.

A teatro, invece, lo abbiamo visto al fianco di Maggie Smith nello spettacolo Night and Day del 1979, ma anche negli anni '60 in The Great Indoors, Slow Dance on the Killing Ground e The Long Dream.

Clarence Williams III, riporta l'Associated Press, è venuto a mancare dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon, come ha reso noto il manager Allan Mindel nell giornata di ieri.