Clarence Gilyard Jr.: morto l'attore dii Walker, Texas Ranger e Die Hard

Clarence Gilyard Jr., interprete noto per la serie Walker, Texas Ranger e per Die Hard, è morto a 66 anni il 28 novembre 2022.

Clarence Gilyard Jr., volto noto della serie Walker, Texas Ranger e della saga di Die Hard, è morto ieri 28 novembre 2022 all'età di 66 anni. Per il momento non sono state rese note le cause del decesso. La morte di Gilyard è stata confermata attraverso una dichiarazione dell'Università del Nevada, Las Vegas. Gilyard aveva lavorato come professore di cinema e teatro presso l'UNLV College of Fine Arts.

Una foto di Clarence Gilyard Jr.

"Il professor Gilyard è stato un faro e un modello per tutti quelli che lo circondavano", ha detto Heather Addison, preside della UNLV. "Ogni volta che gli chiedevamo come stava, dichiarava allegramente che era 'Benedetto!' Siamo noi benedetti ad aver avuto la fortuna di essere suoi colleghi e studenti per così tanti anni. Ti amiamo e ci mancherai moltissimo, Professor G!"

Abile attore cinematografico, televisivo e teatrale, Clarence Gilyard Jr. si è fatto notare negli anni '80 dopo una serie di apparizioni televisive come guest star, facendo il suo debutto cinematografico nei panni di Sundown in Top Gun e interpretando il mago del computer terrorista Theo in Die Hard. Nel 1989 ha ottenuto un ruolo da regular in Matlock, interpretando Conrad McMasters, un investigatore privato che lavora per l'avvocato penalista di Andy Griffith.

Gilyard è apparso in 85 episodi di Matlock prima di lasciare la serie nel 1993 per un ruolo ancora più importante: Jimmy Trivette, il braccio destro del duro sergente di Chuck Norris nella serie poliziesca CBS Walker Texas Ranger. È apparso in tutti i 196 episodi delle otto stagioni della serie. Dopo il finale nel 2001, Gilyard ha continuato a recitare in vari film e programmi TV.

Gilyard è aapprodato al mondo accademico unendosi al dipartimento di teatro dell'Università del Nevada, a Las Vegas, come professore associato nel 2006.