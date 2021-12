Claire Foy parla delle scene di sesso: "Quando sei una donna ti senti sfruttata"

Claire Foy parla delle scene di sesso nei film o nelle serie tv che, secondo lei, nonostante il controllo possono far sentire a disagio le donne.

Claire Foy, la prima Regina Elisabetta in The Crown, ha parlato di cosa significhi per una donna girare scene di sesso nei film, nonostante la presenza dei coordinatori di intimità sul set.

Roma 2018: un primo piano di Claire Foy sul red carpet di Millennium - Quello che non uccide

Claire Foy è stata ospite nel podcast Woman's Hour di BBC Radio 4, presentando la nuova serie in cui è protagonista, A Very British Scandal. Durante questa chiacchierata, l'attrice inglese ha raccontato cosa significa per lei girare scene di sesso, un momento che a volte la mette a disagio:

"È una situazione molto particolare, perché da donna ti senti sfruttata, ma devi girare quelle scene. È triste, è la cosa più triste che puoi fare. Ti senti esposta. Tutti possono farti provare a non sentirti così, ma sfortunatamente è la realtà".

Nella nuova serie, Claire Foy ha dovuto girare scene molto intime per esigenze di trama: nello show interpreta la duchessa di Argyll, una donna che è stata ingiustamente etichettata come ninfomane e adultera dai media. L'attrice ha spiegato:

"Sentivo di dover girare queste scene, ma volevo che fosse femminile. Non volevo che fosse quella specie di terribile esperienza sessuale che si vede spesso al cinema."

The Crown 2: Claire Foy, Matt Smith e i segreti del matrimonio reale

Inoltre, ha parlato anche dei coordinatori di intimità, professionisti che coordinano la coreografia delle scene di sesso per mettere gli attori a proprio agio:

"È sorprendente vedere le cose che sono in grado di dire. Mi fa sentire come una dodicenne. Comincio a ridere parlando delle parti del corpo delle persone e dove puoi e non puoi toccarle e l'imbottitura che puoi usare, ma è davvero utile".