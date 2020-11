Claire Denis regista di Radioscopie, con star Juliette Binoche e Vincent Lindon

Claire Denis sarà la regista di Radioscopie. un nuovo film con star Juliette Binoche e Vincent Lindon ambientato nel mondo della radio.

La filmmaker ha già collaborato con l'attrice in occasione di High Life, progetto che aveva come protagonista anche Robert Pattinson ed è stato presentato un anno fa a Toronto.

Il prossimo progetto di Claire Denis avrebbe dovuto essere The Stars at Noon, un thriller tratto dal romanzo di Denis Johnson, pubblicato nel 1986. I protagonisti del lungometraggio saranno Robert Pattinson e Margaret Qualley, ma la pandemia ha impedito le riprese, ora posticipate.

Radioscopie verrà quindi realizzato in Francia, negli spazi del quartier generale di Radio France, ovvero La Maison de la Radio. Claire ha spiegato, in un'intervista rilasciata a France Cultures: "Mi piace molto La Maison de la Radio, la sua forma, ciò che rappresenta... Si tratta di un posto dove possiamo lasciarci andare, c'è una stanza per pensare. Lo considero un luogo piuttosto magico. In radio ci sono silenzi, respiri e anche esitazioni. Alle volte la risposta a una domanda non emerge subito, dobbiamo cercarla dentro di noi. In radio sentiamo le persone pensare".

Radioscopie permetterà a Juliette Binoche e Vincent Lindon di collaborare per la prima volta in un film.