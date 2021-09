Cinquanta sfumature di grigio: la reunion di Dakota Johnson e Jamie Dornan (FOTO)

Dopo il passaggio a Venezia con The Lost Daughter, Dakota Johnson si è spostata a Telluride dove si è imbattuta nell collega di Cinquanta sfumature di grigio Jamie Dornan, l'incontro immortalato in alcune foto.

Jamie Dornan e Dakota Johnson: reunion a Telluride 2021

La reunion di Dakota Johnson e Jamie Dornan, che hanno recitato insieme nella trilogia erotica di Cinquanta sfumature di grigio, immortalata in uno scatto realizzato al Telluride Film Festival, in Colorado, sabato 4 settembre. I due attori sono stati visti posare insieme al festival americano. A un certo punto sono stati raggiunti dal collega Matt Dillon, che ha posato con loro anche per un paio di scatti.

Matt Dillon, Jamie Dornan e Dakota Johnson insieme a Telluride 2021

Nella trilogia che l'ha portata al grande successo, Dakota Johnson, 31 anni, ha interpretato il personaggio di Anastasia Steele, timida studentessa che intraprende una relazione col miliardario Christian Grey, interpretato da Jamie Dornan, 39 anni. Basata sulla serie best-seller di E.L. James, la trilogia ha visto la presenza dei due attori in tutti e tre film.

Nonostante la relazione sentimentale sul grande schermo, Dakota Johnson e Jamie Dornan non hanno nascosto che in un primo tempo non erano esattamente "amici", ma che se non avessero trovato una sorta di legame anche fuori dal set l'esperienza lavorativa sarebbe stata davvero terribile. Nel 2017 Donan ha dichiarato a TODAY:

"Il nostro è un tipo di amicizia davvero unico. È un'amicizia che si basa forse su più fiducia di quanto altre amicizie debbano farea causa delle situazioni che abbiamo dovuto affrontare l'uno con l'altra" ha spiegato il Christian Grey di Cinquanta sfumature di grigio.

