Cinquanta Sfumature, Jamie Dornan e la gag sul palco con le manette: "Mi serve un''aiutante"

Ne sono passati di anni dai tempi della saga di Cinquanta sfumature di grigio, ma Jamie Dornan ci ha ricordato che non sono poi così tanti agli ultimi U.S.-Ireland Alliance Oscar Wilde Awards, dove ha tirato in ballo la saga per una piccola gag.

Durante la cerimonia, l'attore irlandese è stato premiato per la sua interpretazione in Belfast, il film di Kenneth Branagh candidato anche agli Academy Awards in più categorie, inclusa quella di Miglior Film.

E per l'occasione, l'attore ha deciso di sopperire alla mancanza della solita clip sui ruoli passati dell'artista premiato con una performance in diretta di scene dai suoi precedenti film... A partire, ovviamente, dalla saga cinematografica di Cinquanta Sfumature.

"In assenza di un reel, reciterò semplicemente tutti i miei ruoli passati qui su questo palco" lo si è sentito dire, come riporta People "Ovviamente, solo le parti che conoscete meglio...".

E poco dopo, spuntano fuori delle manette: "Ok, mi servirà l'aiuto di qualcuno tra il pubblico".

La saga di Cinquanta Sfumature è composta da tre film - Cinquanta Sfumature di Grigio (2015), Cinquanta Sfumature di Nero (2017) e Cinquanta Sfumature di Rosso (2018) -. Dornan, che all'epoca era già apparso in alcuni titoli d'interesse come il film Marie Antoinette di Sofia Coppola al fianco di Kirsten Durnst o la serie tv di ABC Once Upon A Time, ha ottenuto fama mondiale proprio grazie al ruolo di Christian Grey nel franchise tratto dagli omonimi libri di E. L. James.