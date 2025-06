Cinema Revolution, torna l’iniziativa con cui vedere i film più attesi a un prezzo speciale

Si rinnova la campagna del Ministero della Cultura che porta i titoli in programmazione a un prezzo speciale in quasi tutti i cinema in Italia per tutta l'estate.

Dal 8 giugno al 25 settembre 2025 torna Cinema Revolution, la campagna del Ministero della Cultura che porta gli italiani al cinema con biglietti a 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. All'interno dell'iniziativa si inserisce anche Cinema in Festa, con due settimane speciali in cui la promozione si estende a tutte le pellicole, incluse le nuove uscite.

Cinema d'estate, una festa a prezzo ridotto

La magia del cinema torna ad accendersi. Da domenica 8 giugno, parte Cinema Revolution, l'iniziativa del Ministero della Cultura che per oltre tre mesi - fino al 25 settembre - permette di vedere film italiani ed europei al prezzo simbolico di 3,50 euro. Un'azione concreta per riportare il pubblico in sala, sostenere la produzione nazionale e ricordarci che il grande schermo non è solo intrattenimento, ma anche cultura da vivere insieme. La campagna coinvolgerà più di 900 sale e circa 2800 schermi su tutto il territorio nazionale, trasformando le sere d'estate in un palcoscenico collettivo di emozioni condivise. Si tratta di una vera e propria rivoluzione del consumo culturale, che mira a rendere il cinema un'esperienza quotidiana, abbattendo le barriere economiche e promuovendo il cinema di qualità.

La locandina di Lilo & Stitch, incluso nella promozione di Cinema in Festa

All'interno di Cinema Revolution si rinnova anche l'appuntamento con Cinema in Festa, il progetto promosso da ANEC e ANICA con il supporto del MiC e in collaborazione con il David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano. Le date da segnare sono due: dall'8 al 12 giugno e poi di nuovo dal 21 al 25 settembre. In questi due momenti, il prezzo speciale di 3,50 euro verrà esteso a tutti i film in programmazione, italiani, europei e internazionali, incluse le prime visioni della settimana.

Un'occasione che unisce vecchi e nuovi spettatori in un rito collettivo, quello della sala buia, dello schermo illuminato, del respiro trattenuto. E con una cifra simbolica, si ha accesso a mondi interi. Perché sì, il cinema è anche festa, e quest'anno più che mai vuole esserlo per tutti.