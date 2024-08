Cinema Revolution 2024, la rassegna è un successo: superati gli incassi della scorsa estate

In occasione dell'81ma edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, presso l'Italian Pavillion si è svolta la conferenza che ha riassunto i risultati della rassegna Cinema Revolution 2024, che ha superato gli incassi ottenuti nella passata stagione.

Con il miglior mese di giugno di sempre al box office, l'edizione 2024 dell'iniziativa MiC Cinema Revolution ha superato per risultati quella passata e fa segnare all'estate in corso un netto sorpasso sul periodo pre-Covid.

Nello specifico, dall'inizio della campagna (9 giugno) sono state registrate infatti ben 13,7 milioni di presenze (+8,8% sul 2023, +23,7% sul 2019, +50,8% sulla media del triennio 2017-2019) e incassati 98,2 milioni di euro (se confrontato con il 2023 l'incremento è pari al 13,4%, +36,7% rispetto al 2019, +70,2% sulla media del triennio 2017-2019).

Cinema Revolution 2024

"Aver investito nell'iniziativa 'Cinema Revolution' si conferma ancora una volta una mossa vincente. Il pubblico sta rispondendo con entusiasmo alla proposta di titoli e promozioni che compone questa seconda edizione della campagna e i grandi risultati registrati da giugno raccontano di un'estate 2024 spettacolare", ha dichiarato il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni in apertura dell'evento promosso dalla DGCA del Ministero della Cultura e Cinecittà in collaborazione con Cinetel nell'ambito della 81ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Guardando più nello specifico alle settimane di promozione sui titoli italiani ed europei, partita il 14 giugno (uno dei pilastri su cui poggia l'iniziativa del MiC con il prezzo al pubblico del biglietto fissato a 3,50 euro) le presenze ammontano a 13 milioni (+12% sul 2023), mentre gli incassi a 95,7 milioni di euro (+16,6% sull'anno scorso). Sono 735mila le presenze registrate dai soli film italiani (il 57,6% delle complessive un milione e duecentomila presenze raggiunte dal cinema italiano ed europeo, con il prodotto tricolore che si attesta così in crescita del 10,7% rispetto a quanto fatto l'anno scorso).

Me Contro Te Il Film – Operazione Spie, una scena del film

Sul podio italiano per scelte degli spettatori tra i film nel cartellone di Cinema Revolution medaglia d'oro a Me Contro Te Il Film - Operazione Spie, segue Un mondo a parte, terzo classificato L'arte della gioia - Parte 2. E a proposito dell'offerta al pubblico del periodo, nei primi tre dei quattro appuntamenti in calendario, l'iniziativa Luce Cinecittà "Il Martedì è Horror" ha visto i titoli del maestro del brivido Dario Argento Suspiria (6 agosto), Opera (13 agosto) e Profondo rosso (20 agosto) balzare al primo posto per incassi tra i titoli italiani in sala.

Inside out 2 batte gli incassi del primo film dopo soli 16 giorni

Infine, uno sguardo d'insieme ai primi otto mesi del 2024, con i botteghini non ancora ai livelli precedenti la pandemia, ma comunque in crescita sul 2023 (unico caso di Paese con un mercato in aumento tra i principali europei, inclusa la Gran Bretagna): registrati 41,5 milioni di presenze (+1% sull'anno scorso) e toccata quota 293,9 milioni di euro di incassi (+1,2% sul 2023).

L'iniziativa Cinema Revolution 2024 proseguirà fino al 19 settembre. Negli ultimi cinque giorni della campagna MiC l'appuntamento è di nuovo con "Cinema in Festa" che torna, dopo quella di giugno, per la seconda e ultima edizione del 2024. Dal 15 al 19 settembre il prezzo ridotto permetterà la visione nelle sale aderenti di tutti i film.