Cinema America, Giuseppe Conte a sopresa all'inaugurazione e si siede per terra

L'inaugurazione del Cinema America ha avuto un ospite a sorpresa: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che si è seduto per terra insieme ai ragazzi che si sono presentati alla prima proiezione in programma.

Il video condiviso da Repubblica.it mostra qualche momento della serata.

L'arena dei ragazzi del cinema America, situata nel quartiere Trastevere a Roma, ha dato il via oggi alle attività. Giuseppe Conte si è presentato insieme alla fidanzata e ha poi parlato per qualche minuto con Valerio Carocci, il presidente dell'associazione Piccolo America.

Il politico ha inoltre posato per alcune foto mentre teneva in mano la maglia bordeaux dell'associazione.

Conte si è poi seduto a terra e ha assistito al film in programma.

Il Cinema America è stato, nei giorni scorsi, al centro di una serie di accuse e richieste di chiarimenti dopo che i responsabili avevano dichiarato che si stava cercando di costringerli ad annullare la stagione del cinema in piazza.

Cinema America, Antitrust apre istruttoria contro ANICA e ANEC e perquisisce loro sedi