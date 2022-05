Un cinecomic in uscita nel 2023 ha 45 sceneggiatori coinvolti nello script

Secondo quanto riferito, un film di supereroi in uscita per il 2023 ha coinvolto 45 sceneggiatori nello sviluppo della sceneggiatura. Il titolo del film, però, al momento non è stato rivelato.

Il 2023 si sta rivelando un anno importante per i film sui supereroi, dato che ne sono previsti dieci in uscita nelle sale: tre dai Marvel Studios (Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardians of the Galaxy Vol. 3, The Marvels), tre dalla DC (Aquaman and the Lost Kingdom, The Flash, Blue Beetle), tre dalla Sony (Kraven the Hunter , Spider-Man: Across the Spider-Verse, Madame Web) e uno della Paramount Pictures (Teenage Mutant Ninja Turtles: The Next Chapter). Questi film hanno visto nutriti team creativi all'opera, ma uno in particolare sembra aver ingaggiato un vero e proprio esercito di sceneggiatori.

Secondo Deadline, un film di supereroi di alto profilo in arrivo avrebbe avuto la sua sceneggiatura finale inviata alla Writer's Guide of America (WGA),. Addetti ai lavori affermano che ben 45 diversi scrittori hanno contribuito in varie fasi di sviluppo. Deadline non menziona il titolo del film, ma rileva che è praticamente impossibile per tutti i 45 sceneggiatori ottenere crediti sul film finito. Questo è un esempio estremo, ma il report afferma che avere fino a 20 sceneggiatori su un progetto è diventata una pratica comune tra questi tipi di film.

The Flash: una foto del merchandise svela il costume di Michael Keaton

Anche se il report di Deadline non riferisce il titolo del film in questione, ScreenRant suggerisce che si tratti di The Flash. Annunciato in un primo tempo nel 2014 come parte del DCEU, il film ha attraversato numerosi cambiamenti creativi e ha visto avvicendarsi vari sceneggiatori in fase di sviluppo, inclusi Phil Lord e Christopher Miller, Seth Grahame-Smith, Rick Famuyiwa, Joby Harold, John Francis Daley e Jonathan Goldstein e perfino la star Ezra Miller e il fumettista Grant Morrison prima dell'arrivo dell'attuale sceneggiatrice Christina Hodson. A ciò vanno inclusi i tentativi di realizzare un film su Flash prima del DCEU da parte di sceneggiatori come David S. Goyer e il trio di Lanterna Verde composto da Greg Berlanti, Michael Green e Marc Guggenheim. Con tutta questa storia pregressa dietro le quinte, non stupirebbe scoprire che il film con i 45 sceneggiatori è proprio The Flash.