Cinecittà World: per la Festa della Mamma previste attività speciali per le protagoniste del giorno

Il 10 e 11 maggio, Cinecittà World celebra la Festa della Mamma trasformando le protagoniste del giorno in attrici di un film su misura. Tra montagne russe, balli, dinosauri e saloon, ogni mamma potrà vivere la propria avventura.

Cinecittà World: il set perfetto per ogni mamma

Altro che fiori: per la Festa della Mamma, Cinecittà World offre un copione nuovo di zecca. Sabato 10 e domenica 11 maggio, il parco romano dedicato a cinema e TV si trasforma in uno studio a cielo aperto dove ogni mamma può interpretare il ruolo della vita. Tra le 6 aree tematiche e le 40 attrazioni, il divertimento diventa esperienza immersiva e scenografica. Potranno interpretare la mamma cowgirl, che si aggira nel Villaggio Far West tra chiesette e saloon, per poi assaporare la mitica padellata di fagioli alla Bud Spencer. Oppure la mamma da musical, che si scatena in una maratona danzante sulla Cinecittà Street, in collaborazione con Roma Sport Experience. E per chi ha un'anima da action movie? C'è il Taxi Drift con veri stuntman. Non mancano incursioni nella preistoria, a bordo di Jurassic War, oppuri voli pindarici sulla Firenze del Rinascimento con il Volarium.

Ma l'universo di Cinecittà World non si ferma alla finzione cinematografica: accanto al parco, Roma World propone un viaggio nel tempo, tra mercati, falchi e gladiatori. Qui le mamme possono trasformarsi in imperatrici dell'antica Roma, cimentarsi nel tiro con l'arco e vivere un giorno alla maniera di 2000 anni fa, vestite in tuniche e circondate da natura e spettacolo.

E per le più giovani e "scatenate", sabato 10 maggio nel Palastudio arriva Charlotte De Witte, regina della techno, per una serata da pista infuocata firmata Neon. Il tutto senza dimenticare le mamme con amici a quattro zampe: Cinecittà World è pet-friendly. Tra un duello e un tuffo nel passato, anche una pausa nei ristoranti del parco diventa una scena perfetta. Perché ogni mamma, in fondo, ha il diritto di sentirsi protagonista.