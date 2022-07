Ciné 2022: da Gianni Amelio a Riccardo Scamarcio, tanti ospiti attesi a Riccione

Il Ciné 2022, appuntamento imprescindibile per l'industria cinematografica promosso da ANICA in collaborazione con ANEC e Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, prodotto e organizzato da Cineventi, presenterà moltissimi ospiti per l'edizione di quest'anno e continuerà fino a venerdì 8 luglio proponendo tantissime anticipazioni su ciò che vedremo in sala nella prossima stagione.

La giornata di mercoledì 6 si preannuncia ricca di celebrità, che si daranno appuntamento a Riccione per raccontare i film che vedremo prossimamente al cinema: si inizia con 01 Distribution, che all'interno della sua convention ospiterà Gianni Amelio e Luigi Lo Cascio per Il signore delle formiche e Michele Placido e Riccardo Scamarcio per L'ombra di Caravaggio.

Si prosegue con Paolo Ruffini che all'interno della presentazione del listino di Adler Entertainment mostrerà le prime immagini del suo nuovo film da regista Ragazzaccio, commedia che vede nel cast Giuseppe Fiorello, Massimo Ghini e Sabrina Impacciatore. Ruffini incontrerà inoltre il pubblico di appassionati in uno speciale meet & greet.

Nel segno della commedia anche l'appuntamento pomeridiano Claudio Casisa e Annandrea Vitrano ovvero I Soldi Spicci che alla convention Medusa (ore 15.30, Sala Concordia) presenteranno le anticipazioni di Un mondo sotto social. In serata l'arena di Ciné in città ospiterà invece i Manetti bros., che incontreranno il pubblico do Riccione per introdurre la proiezione di Diabolik (ore 21.15, Piazzale Ceccarini).

Tanti i protagonisti del cinema made in Emilia-Romagna che racconteranno le opere sostenute dal Fondo Audiovisivo regionale durante l'incontro Emilia-Romagna: storie in cerca di sala (ore 14.30, Sala 3). Spicca il cast tutto al femminile de La california di Cinzia Bomoll con Nina Zilli, Eleonora Giovanardi e le gemelle Provvedi. Tra gli altri ospiti i registi Antonio Bigini per Leproprietà dei metalli, Stefano Alpini per Scooter, Marescotti Ruspoli per Amusia, Corrado Ceron per Acqua e Fenice, Marco Santarelli per Il giardiniere, e i produttori Gianluca Stuard ed Andrea Maffini per Dark Matter.