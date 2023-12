Cindy Lauper: il documentario Let the Canary Sing in anteprima a SeeYouSound 2024

L'anteprima italiana di Let the Canary Sing, documentario dedicato all'icona pop anni '80 Cyndi Lauper, inaugurerà il SeeYouSound 2024.

Torna il SeeYouSound International Music Film Festival, l'unico festival in Italia interamente dedicato al cinema a tematica musicale. L'edizione 2024 si terrà dal 23 febbraio al 3 marzo a Torino e si aprirà con l'anteprima italiana di Let the Canary Sing, documentario su Cyndi Lauper, cantautrice e icona dell'empowerment femminile, diretto da Alison Ellwood che sarà presente in sala, al Cinema Massimo di Torino.

Dopo il debutto al Tribeca Film Festival di New York e la selezione al prestigioso IDFA di Amsterdam, Let The Canary Sing porta a Seeyousound la storia umana e professionale di Cyndi Lauper, leggendaria icona pop che non si è mai fatta rinchiudere negli schemi delle definizioni e che ha regalato al mondo inni scanzonati e al contempo socialmente impegnati come Girls Just Want to Have Fun.

Il documentario arriva per la prima volta in Italia grazie a Seeyousound, venerdì 23 febbraio alle 20.45 al Cinema Massimo con ospite in sala Alison Ellwood, pluripremiata regista di documentari, oltre che produttrice e montatrice, con all'attivo diversi titoli dedicati al mondo della musica tra cui Laurel Canyon, doc in due parti nominato agli Emmy che offre un ritratto intimo degli artisti che dall'omonimo quartiere losangelino hanno dato vita a una rivoluzione musicale, The Go-Go's, vincitore del premio come Miglior Film Musicale ai Critics' Choice Awards, e History of the Eagles.

Per 10 giorni la X edizione di SEEYOUSOUND porterà nuovamente sotto la Mole l'inconfondibile mix di musica, cinema, eventi live e ospiti internazionali, come Christophe Chassol, compositore e musicista unico, che venerdì 1 marzo si esibirà in un Best of delle sue opere più significative, film sincronizzati da suoni e ritmi realizzati con la tecnica ultrascoring, processo che è la cifra distintiva dell'artista francese.

Per informazioni: www.seeyousound.org.