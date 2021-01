Cicely Tyson, morta a 96 anni l'attrice di The Help e Pomodori verdi fritti

Cicely Tyson, icona della recitazione afroamericana e pioniera apparsa in Radici, The Help e Pomodori verdi fritti, è morta a 96 anni il il 28 gennaio 2021.

Cicely Tyson, l'icona afroamericana della recitazione che ha infranto le barriere aprendo la strada alle attrici di colore ed è apparsa in The Help e Pomodori verdi fritti è morta il 28 gennaio 2021 all'età di 96 anni.

Cicely Tyson in Alex Cross

Cicely Tyson ha incarnato tanti personaggi di donne afroamericane che esigevano attenzione e, soprattutto, rispetto. Ha interpretato ex schiave, icone dei diritti civili, mezzadre, cantastorie, madri e altre donne complicate infondendo un senso di profondità, nobiltà e grazia a ogni personaggio. L'attrice aveva raccontato la sua eccezionale carriera nel memoir Just As I Am, appena pubblicato.

La sua filmografia include alcuni tra i film e le serie tv più celebrato che vedono donne nere in ruoli principali: Sounder (1972), The Autobiography of Miss Jane Pittman (1974), Radici (1977), The Marva Collins Story (1981), The Women of Brewster Place (1989) e The Help (2011).

La Tyson ha rivelato che il momento clou della sua carriera è arrivato nel 2016, quando il Presidente Barack Obama le ha consegnato la Medal of Freedom. "Nella sua lunga e straordinaria carriera, Cicely Tyson non è stata solo un'eccellente attrice, ma ha plasmato il corso della storia" ha dichiarato Obama.

La Tyson ha descritto quel momento come "la cosa più importante che mi sia mai successa. Io e i miei fratelli siamo cresciuti in quell'area nota come El Barrio, East Side di New York). Arrivare da lì alla Casa Bianca con il primo Presidente nero che ha messo la medaglia intorno al mio collo. Cos'altro potrei ottenere?"

Cicely Tyson ha ricevuto una nomination all'Oscar, nel 1972, per Sounder dove interpretava la matriarca di una famiglia di mezzadri durante la Grande Depressione. Nel 2018 le è stato tributato un Oscar alla carriera.