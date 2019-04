Cicciolina vende tutto: dalle mutandine alla casa agli incontri con lei

Cicciolina vende quasi tutto (ma non svende, a giudicare dai prezzi): dalle mutandine usate, alle foto, i cimeli di una lunga carriera, la casa e persino degli incontri e serate speciali.

"Comprami, io sono in vendita. E non mi credere irraggiungibile" - cantava Viola Valentino qualche anno fa e questa canzone potrebbe essere lo slogan perfetto per incoraggiare i fan, i collezionisti (e i feticisti) che metteranno mano al portafoglio per acquistare i cimeli che Ilona Staller, ex-parlamentare ed ex-pornostar ha deciso di mettere all'asta. Irraggiungibile no, ma costosa sì. Cicciolina costa un po' cara, siete avvertiti, ma i pezzi in vendita sono davvero interessanti: a cominciare dall'abito verde di pizzo che l'ammiccante Onorevole Staller indossò al suo ingresso in Parlamento, nell'estate del 1987. Un abito che indossò senza slip - "non ne vedevo l'utilità" ha spiegato nell'intervista al magazine Vanity Fair in edicola domani - e che sarà battuto all'asta per un milione di euro.

In altre occasioni (non sappiamo se formali o no) Cicciolina deve aver indossato sicuramente delle mutande, perché anche quelle saranno messe in vendita (rigorosamente usate) insieme ad altri capi di biancheria intima. Per gli appassionati di musica c'è il pianoforte bianco a mezza coda (prezzo: 30mila euro), mentre per i fan delle arti figurative, alcune diapositive originali del progetto artistico Made in Heaven,una serie di foto porno fiabesche concepite con il suo ex-marito, l'artista Jeff Koons, che sposò nel '91 per poi divorziare poco tempo dopo, in circostanze decisamente più avventurose e molto meno fiabesche.

Cicciolina in Parlamento, nell'estate del 1987

Un altro pezzo forte tra quelli in vendita è il superattico sulla Cassia dove viveva in compagnia di diversi animali: dalle colombe bianche all'oca che aveva chiamato De Mita alla tigre del bengala che le regalò la collega Ramba - anche lei nella scuderia di Riccardo Schicchi - e che poi fu costretta a regalare perché si rivelò un animale un po' problematico da gestire: "Quando era cucciola azzannò una bambina, per fortuna senza conseguenze" e poi un'altra volta ancora, si lanciò dal balcone e finì in clinica veterinaria.

Ai cicciolini che desiderano un ricordo più tangibile di Ilona Staller, l'ex-diva del porno metterà a disposizione degli incontri con lei. Non aspettatevi nulla di porno, però: al massimo una pizza con Cicciolina, una cena con show (in cui canterà la celebre hit Muscolo Rosso) e per chi se la sente, addirittura una partita a scacchi. "Potrei battere tranquillamente un professionista", dice lei.

Una decisione, questa di vendere cimeli e incontri, presa per far fronte a qualche difficoltà economica. Nei mesi scorsi infatti, il suo vitalizio da ex-parlamentare è stato pignorato dall'autorità giudiziaria per una serie di mancati pagamenti di spese condominiali. Difficoltà che non le impediscono di sognare l'amore e nuove, ambiziose attività imprenditoriali (sempre se riuscirà ad ottenere il risarcimento chiesto alla casa d'aste Sotheby's per aver venduto delle opere senza pagarle i diritti).