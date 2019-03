Marica Lancellotti

Ciao Darwin 8, la nuova edizione dello storico varietà, torna stasera su Canale5 alle 21:25 con la seconda puntata del 2019. Paolo Bonolis e Luca Laurenti, forti del successo della scorsa settimana, si apprestano a condurre una delle puntate più dibattute del nuovo ciclo.

Ciao Darwin 2019, che avrà come sottotitolo "Terre Desolate", dal romanzo omonimo di Stephen King, ha fatto parlare molto di sé negli ultimi 7 giorni, per gli incredibili ascolti, per la prima Madre Natura, la croata Ema Kovac, molto, molto apprezzata sui social e anche un po' per la breve polemica innescata da Aldo Grasso dalle colonne del Corriere. Niente in confronto a quello che potrebbe innescare la sfida prevista per questa sera.

Sarà pure attesissimo per la nuova Madre Natura (ricordiamo che ne conosceremo una diversa per ogni puntata), ma il secondo appuntamento di Ciao Darwin - Terre desolate vedrà soprattutto la sfida Family Day contro Gay Pride, che già tante polemiche ha suscitato al suo annuncio durante la presentazione della nuova stagione. Ospiti e capitani delle squadre saranno Povia e Vladimir Luxuria. I concorrenti dovranno dimostrare di possedere coraggio, intelligenza, simpatia e una serie di altre caratteristiche necessarie alla selezione "naturale" esibita nel corso della serata. Cosa sarà a determinare il vincitore? Alcune prove: la prova del coraggio, il faccia a faccia, fino al famoso gioco finale dei Cilindroni.

Dove vederlo: la seconda puntata di Ciao Darwin 2019 sarà visibile stasera alle 21:25 su Canale5, per chi preferisce lo streaming l'appuntamento è in contemporanea sulla piattaforma Mediaset Play. Sul sito di Mediaset Play sarà inoltre possibile rivedere la puntata in replica nella sezione dedicata allo show. Sarà possibile commentare in diretta la trasmissione sui canali social - pagine Facebook, Twitter e Instagram - ufficiali di Ciao Darwin 8.