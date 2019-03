Ciao Darwin 2019, Madre Natura è Ema Kovac: prima puntata con schiaffo

Ciao Darwin 2019 presenta la sua prima Madre Natura: è Ema Kovac, modella croata biondissima e dagli occhi verdi, che ha incendiato la prima puntata del programma condotto da Paolo Bonolis.

Madre Natura ha fatto il suo ingresso in studio nella prima puntata* di Ciao Darwin 2019, andata in onda con successo ieri sera, ed è stata accolta con stupore e meraviglia dal pubblico maschile del programma. Lei è Ema Kovac, una modella croata che vive a Milano, alta 1.75, bionda e occhi verdi e - ci dispiace per i suoi fan - fidanzatissima con Luca Lanticina, dalla quale ha ricevuto già una proposta di matrimonio. Tra le due categorie della prima puntata, gli Chic e gli Shock, tifava per i primi.

Durante la sua apparizione in Ciao Darwin, Ema Kovac si è prestata anche ad uno sketch con Luca Laurenti, il quale interpretava Pablo Escobar, il narcotrafficante reso celebre (o meglio, ancora più iconico) dalla serie Narcos. Uno sketch che si è concluso con un sonoro ceffone. Evidentemente la battuta "Vuoi escobar con me?" non le è piaciuta (come darle torto)

Madre Natura cambierà ad ogni puntata di Ciao Darwin 2019. Dopo Ema Kovac dobbiamo aspettarci ancora un'altra bellezza in bikini a fiori, e poi un'altra ancora, fino alla conclusione di questa edizione del programma in onda su Canale 5.

