Ciao Darwin 8, Paolo Bonolis commenta l'incidente durante la puntata

In apertura di puntata, Paolo Bonolis ha commentato il grave incidente avvenuto a un concorrente di Ciao Darwin 8: ecco il video!

Prima della puntata di Ciao Darwin 8 di ieri, Paolo Bonolis ha rilasciato un commento sull'incidente che ha occupato le prime pagine dei giornali nei giorni scorsi.

É successo nella prova dei rulli del genodrome, durante la quale Gabriele, il concorrente 54enne, è caduto riportando lo schiacciamento di due vertebre e una lesione al midollo che ha compromesso il torace al momento gli impedisce di respirare autonomamente. Nella prima puntata dopo l'incidente, Paolo Bonolis ha aperto la serata commentando i fatti:

"Siamo umanamente molto dispiaciuti, siamo vicini a lui e alla famiglia, lo siamo stati dal primo istante. Abbiamo posto in essere tutte le misure necessarie. Abbiamo costantemente monitorato lo sviluppo della vicenda. Vi invitiamo a seguire solo notizie ufficiali, per rispetto suo, della famiglia, ma soprattutto per rispetto della verità"

Nelle scorse settimane il cugino dell'uomo ferito ha rilasciato delle pesanti dichiarazioni alla stampa riguardo le condizioni di Gabriele:

"Ha riportato lo schiacciamento di due vertebre, con una lesione al midollo che ha compresso il torace, impedendogli di respirare. L'operazione è perfettamente riuscita, ma dal momento della caduta a oggi, dal collo in giù è completamente immobile. Gabriele è vigile e cosciente ma non riesce a muoversi. Le sue condizioni sono critiche. La nostra rabbia è dipesa anche dal fatto che hanno continuato a registrare nonostante un fatto così grave. Hanno continuato come se nulla fosse, tanto che sulla pagina Facebook di Ciao Darwin continuano a postare notizie scherzose. Altro che caduta di schiena la sua: stiamo vivendo un incubo."