Ciao Darwin 2019: Madre Natura è Cicelys Zelies nella quarta puntata

Ciao Darwin 2019 appare la nuova Madre Natura: è Cicelys Zelies, statuaria modella cubana che ha "scaldato" la quarta puntata del programma condotto da Paolo Bonolis.

Madre Natura ha fatto il suo ingresso in studio, tra sbuffi di fumo che anticipavano qualcoda di davvero "hot" nella quarta puntata di Ciao Darwin 2019, andata in onda questa sera, ed è stata accolta, con i consueti ululati di giubilo dal pubblico maschile del programma (e con un pizzico di delusione da chi sui social si aspettava l'arrivo di Padre Natura) Lei è Cicelys Zelies, una statuaria modella di origine cubana, non nuova al pubblico televisivo (è già apparsa in altri programmi di Bonolis e ha partecipato ai video di artisti come Guè Pequeno ed Emma Marrone). Cicelys è nata a L'Avana ma risiede da tempo in Italia e si divide - come c'è scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 50mila followers - tra Milano e Napoli, dove vive il suo fidanzato, il dj Diego Taiani. Di Napoli, dice in un'intervista pubblicata su Mediaset Play, le piace "la città, le persone e il mangiare"

Madre Natura cambierà ad ogni puntata di Ciao Darwin 2019. Dopo la bionda Ema Kovac, la rossa e incantevole Angelina Michelle e la croata Vanja Josic, dobbiamo aspettarci ancora un'altra strabiliante bellezza in bikini, e poi un'altra ancora, fino alla conclusione di questa edizione del programma in onda su Canale 5.