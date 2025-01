Ciao bambino: in esclusiva il trailer del film rivelazione di Edgardo Pistone, al cinema dal 23 gennaio

Arriva nei cinema il 23 gennaio con FILMCLUB DISTRIBUZIONE by Minerva Pictures il fortunato esordio alla regia di Edgardo Pistone, scopritelo grazie al trailer in esclusiva.

Nei cinema dal 23 gennaio con FILMCLUB DISTRIBUZIONE by Minerva Pictures, Ciao bambino è il fortunato esordio alla regia di Edgardo Pistone, regista napoletano che vanta già una certa esperienza sui set avendo fatto da aiuto regista ad Agostino Ferrente per il suo Selfie. Movieplayer.it vi offre oggi il trailer italiano in esclusiva della pellicola, che non è certo passata inosservata al debutto alla passata Festa del Cinema di Roma, dove è stata presentata nella sezione Freestyle vincendo il premio per la Migliore Opera Prima.

Scritto da Edgardo Pistone e Ivan Ferone, Ciao bambino si concentra su una storia di adolescenza estrema nella periferia napoletana. Il film, girato in un bianco e nero tipico del realismo, è interpretato da un gruppo di giovani attori scelti dopo un lungo e faticoso street casting tra cui si segnalano Marco Adamo, Anastasia Kaletchuk, Luciano Pistone, Pasquale Esposito, Salvatore Pelliccia, Sergio Minucci, Luciano Gigante, Attilio Peluso, Antonio Cirillo e Rosalia Zinno.

La sinossi

Come rivela la nostra recensione di Ciao bambino, la storia si colloca sul finire dell'estate dei diciannove anni di Attilio, un ragazzo che vive in un rione popolare di Napoli e che riceve l' incarico di proteggere una giovane prostituta dell'Est. Senza poterlo ammettere apertamente, Attilio si innamora della donna, ma quando il padre esce dal carcere ed è costretto a ripagare un debito consistente, lui sarà costretto a scegliere tra l'amore per la ragazza e quello per il genitore, arrivando a mettere a repentaglio la sua stessa vita.