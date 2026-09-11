CIA stasera su Italia 1: trama e anticipazioni della serie con Tom Ellis

Tre nuovi episodi di CIA arrivano questa sera su Italia 1 con Tom Ellis e Nick Gehlfuss protagonisti di nuove missioni tra terrorismo, traffici criminali e pericolose operazioni sotto copertura

Questa sera, venerdì 11 settembre, in prima serata su Italia 1, torna l'azione di CIA, la serie crime che porta sul piccolo schermo una collaborazione inedita tra FBI e CIA. Al centro della storia ci sono due agenti molto diversi tra loro, chiamati a lavorare fianco a fianco all'interno di una task force clandestina con base a New York.

Da una parte c'è Bill Goodman, agente speciale dell'FBI esperto, metodico e rigoroso. Dall'altra Colin Glass, brillante agente operativo della CIA, istintivo, anticonvenzionale e poco incline a seguire le regole. Due caratteri agli antipodi che, missione dopo missione, imparano a sfruttare proprio le loro differenze per diventare una squadra sempre più affiatata.

La serie nasce dall'universo televisivo di Dick Wolf, il creatore di franchise di grande successo come Law & Order, Chicago e FBI. A interpretare Colin Glass è Tom Ellis, amatissimo dal pubblico soprattutto per il ruolo di Lucifer Morningstar in Lucifer. Al suo fianco troviamo Nick Gehlfuss, già noto agli spettatori di Italia 1 per aver vestito i panni del dottor Will Halstead in Chicago Med.

CIA: le anticipazioni degli episodi di stasera

La serata di questa sera propone gli episodi 4, 5 e 6 della prima stagione, tre nuove missioni che metteranno Bill e Colin davanti a casi particolarmente delicati, tra traffici criminali, omicidi mirati e minacce terroristiche.

Aaron Schwartz e la Nick Gehlfuss nell'episodio Il seme dell'odio

Episodio 4 - Il seme dell'odio

Nel quarto episodio, Colin e Bill si ritrovano sulle tracce di un cittadino bielorusso ricercato, scoperto mentre si finge un futuro padre. Dietro la sua identità si nasconde però una realtà molto più inquietante: gli agenti arrivano a indagare su una rete internazionale di traffico illegale di neonati.

La coppia della task force dovrà quindi cercare di ricostruire i collegamenti della rete e arrivare ai responsabili prima che altre persone finiscano coinvolte nel traffico. Parallelamente, Bill deve fare i conti con una questione personale: è infatti preoccupato per le condizioni di salute del padre.

Natalee Linez nei panni dell'analista della CIA Gina Rojas

Episodio 5 - Cellula dormiente

Nel quinto episodio la squadra viene chiamata a indagare dopo che un'ingegnera informatica e la sua famiglia vengono uccise in un attacco mirato.

Colin e Bill iniziano a scavare nel passato della vittima e nelle sue attività professionali, cercando di capire chi possa aver ordinato l'omicidio e, soprattutto, quale sia il vero obiettivo degli assassini.

Le indagini portano gli agenti a scoprire che l'attacco potrebbe essere collegato a un progetto tecnologico particolarmente delicato. Il rischio è che dietro l'omicidio si nasconda una minaccia più ampia e che i responsabili siano pronti a colpire ancora. Bill e Colin dovranno quindi muoversi rapidamente per impedirlo.

Jeremy Sisto nel ruolo dell'agente Jubal Valentine

Episodio 6 - Sentirsi a casa

Nel sesto episodio Colin riceve una soffiata relativa a un imminente attentato terroristico. La squadra si mette immediatamente al lavoro e, durante l'operazione, riesce a rintracciare un giovane uomo che si pensava fosse morto.

Il ragazzo era stato rapito in Turchia nove anni prima, quando aveva appena 15 anni. Il suo ritrovamento potrebbe però essere la chiave per comprendere e fermare la minaccia terroristica che incombe.

Mentre la squadra cerca di ricostruire cosa sia accaduto al giovane durante gli anni della prigionia e di utilizzare le informazioni in suo possesso per prevenire l'attacco, Bill decide di indagare su una persona molto vicina a Colin. Un elemento che potrebbe mettere alla prova ancora una volta la fiducia tra i due agenti.