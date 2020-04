Churros, la ricetta dei parchi Disney: ecco come prepararli (VIDEO)

Disney ha deciso di condividere la ricetta dei churros che si possono assaggiare nei parchi di divertimenti, con tanto di video che mostra la preparazione di questo irresistibile dolce, che richiede ingredienti molto semplici.

I parchi Disney di tutto il mondo hanno chiuso le saracinesche, e conosciamo ormai tutti bene il perché. Per aiutare a rendere più sopportabile il delicato momento a tutti i suoi fan, la casa di produzione ha prima scelto di condividere una serie di video di tour virtuali "nel luogo più felice del mondo". Ma sappiamo quanto sia difficile sostituire l'emozione di un parco giochi con il suo surrogato virtuale, e da qui, l'originale idea: se non possiamo portarvi nel parco giochi, possiamo però portare nelle vostre cucine una delle parti migliori dell'esperienza proposta nei parchi, condividendo un video che mostra la ricetta degli amatissimi Churros, cibo simbolo e tappa alimentare obbligatoria per viversi appieno l'avventura Disney.

La ricetta è estremamente semplice e non richiede ingredienti troppo particolari, anzi, è probabile che molti di loro siano già presenti nelle nostre dispense.

Ecco qui gli ingredienti necessari:

1 bicchiere d'acqua

8 cucchiai di burro

¼ di cucchiaino di sale

¾ di cucchiaino di cannella macinata

1 ¼ di bicchiere di farina

3 uova

½ bicchiere di olio vegetale o di canola

½ mezzo bicchiere di zucchero

Come mostra il video, anche la preparazione risulta piuttosto semplice da eseguire, adatta anche ai cuochi meno esperti. Più complicato potrebbe essere invece reperire la giusta tasca da pasticcere, ed ecco quindi un ulteriore video in cui viene spiegato come prepararsene una in casa usando della semplice carta da forno.