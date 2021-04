El Chupacabras: Blumhouse trolla i fan con un trailer ideato come Pesce d'aprile

Blumhouse ha preso in giro i propri fan condividendo il trailer di un film intitolato El Chupacabras, ma il terrificante filmato era invece un astuto Pesce d'aprile ideato dallo studio.

Lo spaventoso video del presunto progetto horror è infatti un montaggio di scene tratte dai precedenti lungometraggi arrivati nelle sale.

Il trailer di El Chupacabras è infatti stato creato usando le immagini di Le streghe di Salem, Insidious - L'ultima chiave e Dark Skies - Oscure Presenze.

Blumhouse aveva ideato anche una finta sinossi in cui si dichiarava: "Nascosto per anni e non più un mito, El Chupacabras esiste. Riuscirete a sfuggirgli? Ecco il primo video del nuovo film di Blumhouse diretto da Issa Lopez, El Chupacabras, in arrivo questa estate".

Il Chupacabra è una creatura leggendaria che negli anni '90 è stata al centro di numerosi reportage a causa di una serie di presunti avvistamenti con foto e video. Secondo la maggior parte degli esperti, tuttavia, gli attacchi al bestiame e alle case sarebbero stati compiuti da cani randagi o coyote dall'aspetto più terrificante a causa degli effetti della rogna di cui sarebbero stati affetti.

La creatura è comunque stata al cento di numerosi film e documentari che esplorano le leggende metropolitane di cui è protagonista.