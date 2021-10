Chucky: il nuovo trailer della serie che continua la saga horror

Chucky tornerà sugli schermi, questa volta televisivi, con una serie che continuerà la saga horror creata da Don Mancini e il nuovo trailer molte anticipazioni sugli eventi che verranno raccontati nelle puntate.

Nel video si assiste infatti al momento in cui il giovane Jake acquista, totalmente in modo inconsapevole, a un mercatino di quartiere il giocattolo letale. Il filmato regala le prime sequenze del ritorno di Nica e Tiffany, oltre a morti, i primi dettagli delle origini di Chucky e molti momenti terrificanti.

Don Mancini, creatore dell'originale La bambola assassina e autore di tutti e sei i sequel, è creatore, showrunner e produttore esecutivo del nuovo show.

La première della serie Chucky è fissata per il 12 ottobre su USA Network e Syfy.

La storia si ricollega a Il culto di Chucky in cui Chucky/Charles Lee Ray (Brad Dourif) ha fatto evolvere i suoi poteri mistici voodoo, dividendo la sua anima in numerose bambole e possedendo il corpo di Nica Pierce (Fiona Dourif). Chucky e Nica erano fuggiti dall'istituto psichiatrico e avevano ritrovato Tiffany (Jennifer Tilly), che aveva compiuto un rituale simile. Nella serie Nica e Tiffany si ritrovano e ritornano in azione, mentre Chucky inizia a compiere degli omicidi dopo essere stato portato a casa da Jake Webber (Zackary Arthur).

Tra i ritorni anche quelli di Alex Vincent, che sarà ancora Andy Barclay, e Christine Elise (Kyle). Nel cast di Chucky anche Devon Sawa, Teo Briones, Alyvia Alyn Lind e Björgvin Arnarson. La voce originale di Chucky, Brad Dourif, tornerà a doppiare il bambolotto killer.