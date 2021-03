Chucky: Jennifer Tilly e Devon Sawa nel cast della serie

La serie Chucky, ha finalmente trovato il suo cast e tra gli interpreti del progetto prodotto da USA Network e Syfy ci saranno anche Jennifer Tilly e Devon Sawa.

Il progetto riporterà sugli schermi il personaggio alla base della saga horror ideata da Don Mancini, ovvero la bambola dai capelli rossi posseduta dall'anima del famoso serial killer Charles Lee Ray.

Nella serie Chucky reciteranno quindi Zackary Arthur (Transparent), Teo Briones (Ratched), Alyvia Alyn Lind (Daybreak) e Björgvin Arnarson (The Seventh Day) nei ruoli principali, mentre il cast è composto anche da Jennifer Tilly, che riprende la parte di Tiffany Valentine, Brad Dourif che sarà nuovamente la voce della bambola, e Devon Sawa che sarà una presenza ricorrente nelle puntate.

Al centro della trama ci sarà quello che accade quando una vecchia bambola viene messa in vendita in un mercatino, dando il via a eventi che trasformano l'idilliaca vita in provincia in una scia di morte e caos. Gli omicidi portano alla luce le ipocrisie e i segreti della comunità, mentre gli arrivi di nemici e alleati di Chucky minacciano di esporre la verità riguardante gli omicidi e le origini della bambola.

Arthur avrà la parte di Jake Webber, un obiettivo facile per Chucky a causa della sua natura solitaria dopo la morte della madre, lutto che l'ha portato ad allontanarsi dal padre e dagli amici. Briones sarà Junior Webber, l'estroverso figlio di Bree e Logan e cugino di Jake.

Lind interpreterà Lexy Taylor, proclamatasi principessa della sua scuola e che prende di mira Jake, oltre a essere la fidanzata di Junior. Anarson sarà Devon Lopez, appassionato di crimini e pronto a indagare sui crimini che avvengono a Hackensack.

Don Mancini sarà produttore, creatore e showrunner della nuova serie, oltre a dirigere il primo episodio del progetto.