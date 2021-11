Christopher Walken distrugge un autentico Banksy in una puntata di The Outlaws

Christopher Walken ha distrutto un autentico Banksy in una puntata di The Outlaws di Stephen Merchant, co-creatore della serie comica The Office.

Sebbene le opere d'arte dell'anonimo artista di strada Banksy si vendano per milioni di dollari Christopher Walken ha recentemente distrutto una delle sue ultime creazioni sul set del nuovo dramma della BBC chiamato The Outlaws, scritto da Stephen Merchant, il co-creatore della celebre serie comica britannica The Office.

L'ultima opera di Banksy, intitolata "The Rat", appare alla fine dell'episodio finale di "The Outlaws", un dramma ambientato nella città di Bristol, nel sud dell'Inghilterra. Molti dei primi murales di Banksy sono apparsi a Bristol, portando molti a credere che l'artista anonimo provenga proprio dalla città inglese.

Christopher appare nel dramma come uno dei sette criminali costretti a lavorare insieme per un programma di servizio alla comunità. Nella scena finale dell'episodio, andato in onda su BBC iPlayer mercoledì sera, si vedono i protagonisti intenti a poratre a termine il loro lavoro di pulizia quando all'improvviso Walken, spostando un pezzo di legno, scopre il graffito di un topo accanto al quale è presente la scritta "BANKSY".

Il personaggio interpretato da Christopher Walken esita, si gira e chiede all'ufficiale di sorveglianza Diane, interpretata da Jessica Gunning, che cosa fare: quest'ultima senza neanche guardare il graffito gli ordina di coprirlo con la vernice. Un portavoce di "The Outlaws" ha confermato alla CNN che l'opera d'arte era un autentico Banksy e online gira voce che il graffito, prima di essere distrutto dall'attore, aveva un valore di più di 10 milioni di sterline.