Scissione, Christopher Walken non è attrezzato per vedere la serie: "Per fortuna mi mandano i DVD"

L'attore non può vedere la serie in streaming su Apple TV+ perché non possiede "l'attrezzatura" per farlo

Scissione è appena tornata su Apple TV+ con il primo episodio della seconda stagione venerdì scorso, ma tra coloro che non l'hanno vista in streaming c'è sicuramente Christopher Walken, uno degli interpreti dello show.

Durante la promozione della seconda stagione della serie, Walken e i suoi colleghi sono apparsi su Andy Cohen Live, trasmissione radio in onda su SiriusXM. Cohen ha chiesto a Walken: "Chris, dopo la tua partecipazione alla serie, hai guardato tutti gli episodi?".

L'attore, che interpreta il capo dell'ottica e del design Burt Goodman, ha avuto una risposta sorprendente. "Non tutti", ha detto prima di ammettere: "Non posso. Non ho l'attrezzatura necessaria". E ha aggiunto: "Quindi, sono così gentili da mandarmi i DVD". La risposta di Walken ha spinto Cohen a scavare più a fondo e a chiedergli se fosse abbonato alla piattaforma di streaming Apple TV+. Walken ha risposto: "Non ho nulla del genere".

Scissione, il fascino della serie e le teorie dei fan

Il primo episodio della seconda stagione ha debuttato venerdì, quasi tre anni dopo il finale della prima stagione, conclusosi con un cliffhanger. Tuttavia, il creatore dello show, Dan Erickson, ha dichiarato all'Hollywood Reporter di aver iniziato a lavorare alla seconda stagione "prima che [la prima stagione] uscisse".

Scissione 2, la recensione: torna una delle serie più rivoluzionarie del decennio, e lo fa in grande stile

Erickson ha anche parlato della possibilità che alcune delle domande più scottanti dei fan trovino risposta questa volta: "Per me si tratta sempre di impilare i misteri uno sopra l'altro. Pensate a una piramide in cui, a ogni stagione, si risponde ad alcune cose ma si apre la porta a un mistero più grande che si trovava sotto. Sono molto cosciente di non voler far passare l'idea che non ci siano risposte da dare, perché non è divertente. Ma allo stesso tempo, si può spiegare troppo qualcosa ed eliminarne il fascino. Credo che la chiave di tutto sia che ogni risposta apre una nuova porta e ci sono nuove meraviglie da esplorare".

Recentemente, il cast di Scissione ha affrontato e smentito alcune teorie dei fan su internet, tra cui quella che la Lumon sia coinvolta nel business della clonazione umana. "Questo sembra quello che la Lumon farebbe in una versione super noiosa di Scissione", ha riposto Adam Scott, che nello show interpreta Mark. Rosanna Arquette, che interpreta Harmony, è stata più precisa: "Siete molto lontani e state sbagliando".