Christopher Nolan starebbe iniziando a pensare a quale sarà il suo prossimo film

Christopher Nolan, reduce dalla vittoria agli Oscar 2024, starebbe valutando quale film realizzare dopo Oppenheimer e le scelte, secondo Variety, sarebbero limitate a due titoli.

Il regista, ora che si è conclusa la stagione dei premi in modo trionfale, potrebbe iniziare a sviluppare in modo più concreto il suo prossimo progetto.

Le ipotesi sul prossimo impegno del regista

Secondo alcune ipotesi, Christopher Nolan potrebbe decidere di produrre il remake di The Prisoner, basato sulla serie tv degli anni '60 creata e interpretata da Patrick McGoohan. Nel 2009 si era iniziato a parlare del coinvolgimento del filmmaker, tuttavia AMC aveva prodotto nella stessa annata una miniserie con star Jim Caviezel.

Il regista, secondo altre fonti, potrebbe invece firmare una sceneggiatura completamente originale come prossimo progetto.

Dalla speranza di Dunkirk al ritorno del Cavaliere Oscuro: imparare a resistere con Christopher Nolan

Christopher dovrebbe inoltre decidere se collaborare con Warner Bros o Universal, anche se probabilmente potrebbe scegliere di non cambiare il suo team dopo gli ottimi risultati ottenuti da Oppenheimer.

Attualmente Nolan non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale riguardante un suo possibile ritorno sul set e bisognerà attendere per scoprire quale storia sarà in grado di conquistare la sua attenzione e approdare così sul grande schermo.