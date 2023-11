Christopher Nolan: 'I franchise di Hollywood servono per finanziare gli altri tipi di film'

Christopher Nolan è tornato a parlare in difesa dei blockbuster hollywoodiani, i quali secondo il suo punto di vista aiuterebbero l'industria a finanziare i progetti più indipendenti.

In una recente intervista con Associated Press, il regista di Oppenheimer e Il cavaliere oscuro è intervenuto nel dibattito su come i franchise aiutino l'intera industria hollywoodiana. Se da un lato Nolan ha sottolineato l'importanza dell'originalità nella produzione cinematografica, dall'altro ritiene che ci sia bisogno di questi blockbuster basati su una proprietà intellettuale preesistente.

"A Hollywood c'è sempre un equilibrio tra titoli consolidati che possono assicurare un ritorno di pubblico e dare alla gente più di quello che vuole", ha detto Nolan. "Questo è sempre stato un aspetto importante dell'economia di Hollywood, che permette di realizzare e distribuire molti altri tipi di film".

Nolan ha proseguito: "Ma bisogna anche rispettare il desiderio del pubblico di avere qualcosa di nuovo. Una delle grandi emozioni di andare al cinema è, francamente, vedere il trailer di un film di cui non si è mai sentito parlare o di un tipo di film che non si è mai visto", ha continuato. "Un ecosistema sano a Hollywood si basa su un equilibrio tra le due cose, e così è sempre stato".

Dalle pagine di IGN, poi, Nolan ha elogiato la casa di produzione A24 per aver fatto uscire "film incredibili e impegnativi con grande regolarità".