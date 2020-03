Christopher Nolan: i suoi film sono complicati, ecco il segreto per farli

I film di Christopher Nolan risultano particolarmente complicati alla visione, ma c'è un segreto per realizzarli svelato dal suo montatore Lee Smith. Dopo aver collaborato a pellicole quali The Prestige e Inception, Lee Smith ha trovato il modo di mettere ordine nel caos.

Christopher Nolan sul set di 'The Prestige'

Nel corso di un'intervista con Indiewire, Lee Smith ha parlato del concept celato dietro i film di Christopher Nolan, ammettendone la complessità e specificando che il suo ruolo di montatore è preservare al massimo la visione del regista e al tempo stesso favorire la comprensione del pubblico:

"Chris fa film molto complicati e io credo che il mio lavoro sia rendere l'intero processo il più possibile comprensibile. Questo perché non c'è niente di peggio di un film in cui il pubblico si perde fino al punto di restare deluso. Il nostro segreto, che abbiamo cercato di applicare a film come Inception, Interstellar e The Prestige, è essere fedeli all'idea originale di Chris, senza però far sentire il pubblico incompreso e abbandonato".

Lee Smith specifica di aver cercato di rendere comprensibile il cinema di Nolan seguendo le indicazioni degli screen test senza arrivare mai ad alterare la sua visione per fare chiarezza:

"I suoi film sono costruiti con grande finezza. Alcune persone li comprendono nei minimi dettagli, altre persone li fraintendono completamente, ma li amano ugualmente".