Christopher Nolan, appello ai colleghi: "Realizzate film che convincano la gente a uscire di casa"

Christopher Nolan sta per iniziare le riprese del suo nuovo film dopo il successo di Dunkirk, in vista della distribuzione già prevista per il 17 luglio 2020: il regista ha infatti parlato del suo prossimo impegno durante una conferenza organizzata da UK Cinema Association che gli ha permesso anche di lanciare un appello ai suoi colleghi, invitandoli a realizzare delle opere che convincano gli spettatori a uscire di casa per andare a vederle sul grande schermo.

Per ora non sono stati diffusi i dettagli relativi al nuovo lungometraggio ed è stato solo rivelato che il direttore della fotografia Hoyte Van Hoytema collaborerà nuovamente con il filmmaker prodotto da Warner Bros.. Lo studio ha descritto il film come un thriller romantico a metà strada tra Intrigo internazionale e Inception.

Christopher Nolan ha raccontato: "Certamente chiederemo ai gestori delle sale cinematografiche di aiutarci realmente e chiederemo di essere i nostri partner per quanto riguarda offrire uno show agli spettatori e dare un motivo per uscire di casa la sera, e lasciarsi coinvolgere dal mondo del cinema che amiamo tutti così tanto. Quello che vogliamo non sia mai dimenticata è l'idea di avere la capacità di intrattenere".

Il regista ha inoltre commentato e nuove realtà come Netflix: "I miei ricordi non sono semplicemente legati solo ai film e alle incredibili avventure che si svolgevano sugli schermi. Sono legati anche a quell'esperienza, all'essere un ragazzino che entra in uno spazio architettonico che è molto più grande e maestoso rispetto a me, i brividi nel vedere il sipario che si apre, muovendosi per allargare lo schermo per una proiezione in widescreen. I miei ricordi più memorabili sono quelli legati alla grandezza, alle dimensioni dello schermo, all'idea di vedere persone e luoghi leggendari, potenzialmente travolgenti ma coinvolgenti e avvincenti".

Christopher ha quindi dichiarato: "La pressione su noi registi non ha paragoni rispetto al passato nel dare alle persone un motivo per uscire di casa, nell'usare la tela più grande che i gestori possano offrirci e nel raccontare le storie in un modo entusiasmante, offrendo nuove idee, nuovi approcci a generi esistenti e proponendo nuovi generi, inventandoli".