Christopher Lee: i fan celebrano il suo 100esimo compleanno sui social

Ieri, 27 maggio 2022, Christopher Lee avrebbe compiuto 100 anni; il suo nome è diventato trend topic su Twitter in seguito alle celebrazioni dei suoi numerosi fan.

Celebre per aver interpretato Dracula e per aver recitato ne Il Signore degli Anelli e in Star Wars, Christopher Lee è venuto a mancare nel 2015. Ieri il suo nome è diventato trend topic su Twitter perché, se fosse stato vivo, l'attore avrebbe compiuto ben 100 anni.

All'epoca del suo trapasso, il regista Peter Jackson scrisse: "Sono cresciuto amando i film con Christopher Lee. Sono sempre stato catturato dalle sue potentissime icone. Poi, all'improvviso, Christopher è diventato mio amico. E da quel momento ho iniziato ad amarlo ancora di più".

Un fan lo ha ricordato scrivendo: "Oggi celebriamo un uomo che avrebbe compiuto 100 anni. Sir Christopher Lee, discendente di Carlo Magno, soldato, gentiluomo, attore, cantante, leggenda. Grazie per tutto quello che ci hai dato".

Celebre la foto in compagnia di Peter Cushing e Vincent Price. Un aspetto interessante accomuna i tre attori. Vincent Price è nato il 27 maggio 1911; Peter Cushing il 26 maggio 1913; Christopher Lee il 27 maggio 1922.