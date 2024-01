Christopher Eccleston: 'Un'attrice mi ha accusato di averla palpeggiata in una scena perché non le piacevo'

La star di Doctor Who e True Detective, Christopher Eccleston, ha rivelato di essere stato accusato di "averci provato" da una famosa attrice con cui stava girando una scena di sesso. Eccleston ha descritto l'accusa come un "abuso di potere" da parte della collega.

"In passato ho girato una scena di sesso con un'attrice molto famosa - non Nicole Kidman, che è davvero una persona fantastica - che ha insinuato, di fronte alla troupe, che stessi cercando di palpeggiarla. Lo ha fatto perché non le piacevo", ha dichiarato l'attore all'Independent.

"Sono stato fortunato che questa cosa mi sia successa prima che venisse alla luce la vicenda di Harvey Weinstein, così non sono stato messo alla gogna per questo. Ma non mi sono mai sentito così tradito da un collega attrice come in quel giorno. Devo dire che avrei preferito mettere le mani in un frullatore piuttosto che toccare quella persona. È stato un abuso di potere, quello che ha fatto. Non credo che sarebbe successo con un coordinatore dell'intimità sul set. Avrei potuto essere accusato di tutte le cose possibili e immaginabili... è questo che accade fra gli attori, con la fiducia e il conseguente abuso della cosa", ha aggiunto Eccleston.

True Detective

Eccleston, che è apparso anche in Thor: The Dark World, interpreta un capo della polizia impegnato in una relazione amorosa con il personaggio di Jodie Foster nella nuova quarta stagione di True Detective.

"Non avrei mai accettato una parte così piccola se non fosse stato per Jodie", ha detto Eccleston a proposito del ruolo. "Ma tutte le mie scene sono con lei, e lei è stata una mia eroina per molti anni", ha aggiunto l'attore, dichiarando al giornale di aver avuto una "cotta emotiva, intellettuale e artistica totale" per Foster fin da quando erano entrambi bambini.