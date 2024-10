Christopher Ciccone, il fratello minore di Madonna morto a 63 anni

Un altro lutto in casa Ciccone. Il fratello minore di Madonna, Christopher Ciccone, è morto il 30 settembre 2024 all'età di 63 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro, come riferisce TMZ. Solo pochi giorni prima si era spenta anche la matrigna della popstar, Joan.

Madonna ha ricordato il fratello in un lungo posto su Instagram in cui ha ripercorso la sua carriera scrivendo: "Mio fratello Christopher se n'è andato. È stato l'essere umano più vicino a me per così tanto tempo. È difficile spiegare il nostro legame. Ma è nato dalla consapevolezza che eravamo diversi e che la società ci avrebbe dato del filo da torcere se non avessimo seguito lo status quo. Ci siamo presi per mano e abbiamo ballato attraverso la follia della nostra infanzia. In effetti la danza era un collante che ci teneva uniti. Scoprire la danza nella nostra piccola cittadina del Midwest mi ha salvato e poi è arrivato mio fratello, e ha salvato anche lui. Il mio insegnante di danza classica, anche lui chiamato Christopher, ha creato uno spazio sicuro in cui mio fratello potesse essere gay. Una parola che non veniva detta e nemmeno sussurrata dove vivevamo. Quando finalmente ho avuto il coraggio di andare a New York per diventare una ballerina, mio fratello mi ha seguito. E ancora una volta ci siamo presi per mano e abbiamo ballato nella follia di New York City!"

Nel ricordare le tappe del loro percorso, la cantante ha affrontato anche il periodo di rottura col fratello. Nel posto si legge, infatti: "Gli ultimi anni non sono stati facili. Non ci siamo parlati per qualche tempo, ma quando mio fratello si è ammalato abbiamo ritrovato la strada l'uno per l'altra. Ho fatto del mio meglio per tenerlo in vita il più a lungo possibile. Soffriva così tanto verso la fine. Ancora una volta ci siamo tenuti per mano. Abbiamo chiuso gli occhi e abbiamo ballato. Insieme. Sono felice che non soffra più. Non ci sarà mai nessuno come lui. So che sta ballando da qualche parte".

Una famiglia complicata

Collaboratore di Madonna, Cristopher Ciccone ha debuttato come ballerino nei tour della sorella diventando in seguito e direttore artistico per il suo Blonde Ambition Tour.

Ciccone ha pubblicato un libro di memorie, Life With My Sister Madonna, nel 2008. Nel libro, ha criticato pesantemente la voce, la personalità e la vita privata di sua sorella. Secondo Goodreads, "critica il suo stile di vita, definendola una 'maniaca del controllo'. Se la prende anche con l'allora marito di Madonna, Guy Ritchie, dicendo che l'atteggiamento omofobo del regista aveva messo a dura prova il rapporto di Ciccone, apertamente gay, con sua sorella."

Secondo TMZ, nel 2013 per i fratelli Ciccone era arrivata la riconciliazione. Nel corso della sua carriera, Cristopher ha anche realizzato una linea di scarpe per poi intraprendere una fortunata carriera come arredatore d'interni.

I genitori di Madonna, Madonna e Tony Ciccone, avevano sei figli insieme. La madre della cantante morì di tumore al seno quando la popstar era piccola per poi risposarsi con la governante Joan tre anni dopo. Tony e Joan hanno avuto due figli.

Il fratello maggiore di Madonna, Anthony, è morto nel febbraio 20233. Dopo la sua scomparsa, Madonna ha pubblicato una storia su Instagram in omaggio ad Anthony che diceva: "Grazie per avermi stimolato da ragazzina. Hai piantato molti semi importanti".