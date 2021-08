Christina Applegate parla della sua malattia su Twitter: "Ho la sclerosi multipla"

L'attrice Christina Applegate ha utilizzato Twitter per rendere nota la sua malattia. Sul popolare social ha infatti rivelato di essere affetta da Sclerosi Multipla, e ha chiesto ai suoi follower di rispettare la propria privacy questo momento difficile.

Vincitrice di un Emmy Award per il suo ruolo da guest star nei panni della sorella di Rachel (Jennifer Aniston) in Friends, e candidata numerose volte per le sue performance da protagonista nelle serie Samanta Chi? e Dead To Me, Christina Applegate è una veterana della televisione, e nelle ultime ore si è affidata ai social per rendere pubbliche le sue condizioni di salute.

"Ciao amici. Alcuni mesi fa mi è stata diagnosticata la Sclerosi Multipla. È stato un viaggio molto bizzarro" ha esordito in un tweet l'attrice, a cui in passato era stato diagnosticato anche un tumore al seno, dal quale era però riuscita a guarire grazie a una mastectomia "Ma ho avuto un sostegno incredibile da persone che conosco e che sono afflitte dalla stessa malattia. È stato un percorso lungo e tortuoso. Ma come tutti sappiamo, la strada continua. A meno che non ci sia qualche bastardo a bloccarla".

In un secondo tweet la Applegate ha poi continuato: "Come disse uno dei miei amici che soffre della stessa patologia 'Ci alziamo la mattina e agiamo come indicato'. E questo è ciò che faccio. Quindi al momento ciò che chiedo è della privacy mentre cerco di affrontare questa situazione. Grazie".