Christina Applegate condivide un messaggio per il suo 50esimo compleanno dopo la diagnosi di sclerosi multipla

Christina Applegate ha scelto Twitter per condividere un messaggio per il suo 50esimo compleanno dopo che le è stata diagnosticata la sclerosi multipla.

Christina Applegate ha festeggiato un compleanno molto importante dopo che questa estate ha reso pubblica la sua diagnosi di sclerosi multipla: l'attrice ha festeggiato il suo cinquantesimo compleanno il giorno del Ringraziamento condividendo un messaggio con i suoi fan su Twitter.

Wallpaper: sensualità e atmosfere glamour per Christina Applegate

"Sì. Oggi ho compiuto 50 anni. E ho la sclerosi multipla. È stata dura", ha scritto la Applegate nel tweet. "Mando tantissimo amore a tutti voi in questo giorno così importante. Molte persone stanno soffrendo oggi e io sto pensando ad ognuno di voi. Possiamo trovare la forza per alzare la testa. La mia attualmente è sul mio cuscino. Ma ci provo."

La sclerosi multipla colpisce il sistema nervoso centrale ed è considerata una malattia autoimmune in cui il sistema immunitario attacca le proprie cellule sane. Non esiste una cura e non si conosce la causa della SM: per questo motivo la patologia riduce drasticamente la qualità della vita delle persone che ne sono affette diventando, in alcuni casi, spaventosamente invalidante.

Wallpaper di Christina Applegate in abito rosso

Christina Applegate, nota per i suoi ruoli in "Bad Moms", "Married... with Children" e "Dead to Me" ha rivelato lo scorso agosto che non è facile convivere con la malattia: "Ho avuto la fortuna di aver ricevuto supporto da persone che sono affette dalla mia stessa malattia. È stata una strada difficile. Ma come tutti sappiamo, la strada va avanti".