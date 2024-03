Christina Applegate: 'A 16 anni ho donato centinaia di dollari sotto l'effetto di funghi allucinogeni'

Christina Applegate è stata ospite del podcast del collega Dax Shepard e ha raccontato un'esperienza vissuta insieme ad un'amica durante il periodo dell'adolescenza. All'età di 16 anni ha provato per la prima volta i funghi allucinogeni e proprio sotto l'effetto delle sostanze donò una somma di denaro in beneficenza a Comic Relief.

Anchorman 2 - Fotti la notizia: Will Ferrell e Christina Applegate in un buffo momento

"Io e la mia amica Mandy abbiamo preso dei funghi a casa sua, credo che avessi 16 anni, e abbiamo iniziato a guardare Comic Relief [associazione benefica]. Fu tanto tempo fa, la gente non sa nemmeno cos'è, lo conducevano Robin Williams, Billy Crystal e Whoopi Goldberg". L'attrice ha ricordato che si stavano divertendo così tanto che decisero di usare la carta di credito del padre dell'amica per donare centinaia di dollari per tutta la notte, finendo nei guai.

Niente droghe

Christina Applegate ha specificato di non essere mai stata attratta dalle droghe e di aver provato a fumare marijuana per trattare il dolore prima della diagnosi di sclerosi multipla ricevuta nel 2021, 'fumandola come se avessi 15 anni' e definendolo un grosso errore.

L'attrice è conosciuta per la sua prolifica attività al cinema e in tv, in film come Mars Attacks!, Anchorman - La leggenda di Ron Burgundy e Bad Moms - Mamme molto cattive. Lo scorso anno, dopo aver recitato nella terza stagione di Dead to Me - Amiche per la morte, Applegate ha deciso di annunciare il proprio ritiro.